После завершения Национального отбора на Евровидение-2022 разгорается скандал, связанный с итогами мероприятия.

Один из финалистов Нацотбора, группа Kalush Orchestra, обвинила "Общественное" в фальсификации результатов голосования, ссылаясь на то, что при оглашении баллов от телезрителей ведущий несколько раз перепутал баллы участников. А с экрана пропадала турнирная таблица. Так что члены жюри начали подсчитывать баллы участников вручную, записывая их на бумажке.

После завершения концерта солист группы вступил в публичную перепалку с членом жюри Нацотбора и членом правления "Общественного" Ярославом Лодыгиным.

Солист группы Kalush Orchestra публично обвинил "Общественное" в том, что подсчет голосов происходил нечестно. Ярослав Лодыгин на это пообещал, что "Общественное" проведет дополнительную проверку результатов голосования.

Однако на просьбы певца показать документ с количеством зрительских голосов Лодыгин ответил отказом. На вопрос солиста группы Kalush Orchestra, готово ли "Общественное" разбираться в честности голосования в судебном порядке, Лодыгин заявил, что готов. И призвал группу Kalush Orchestra "достойно принять поражение".

По поводу скандала высказался известный украинский ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм. Остапчук недоумевает, "как подсчёт голосов может быть на бумажке с ручкой после подсчета голосов на экране".

"Как??? Это уровень Евровидения?" - задался он вопросом.

Напомним, что ранее "Страна" рассказывала о скандале вокруг Нацотбора из-за одной из финалисток Алины Паш, которая в итоге и выиграла путевку на Евровидение.

Также мы писали о том, что в финале Нацотбора на Евровидение у группы Cloudless три раза пропал звук.