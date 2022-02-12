Во время финала Национального отбора на Евровидение-2022 от Украины, которое прошло в формате телеконцерта на канале "UA:Перший", произошла путаница при оглашении результатов зрительского голосования.

Ведущий Тимур Мирошниченко раскрыл конверт с результатами голосования и начал зачитывать баллы. 1 балл получил певец Michael Soul. После этого Мирошниченко, глядя в конверт, сперва сказал, что 2 балла получает группа Cloudless, а затем сам себя исправил, заявив, что он ошибся, и 2 балла на самом деле присудили группе Our Atlantic.

Через мгновение ведущий снова исправился и сказал, что 2 балла все-таки получает Cloudless. А Our Atlantic - 3 балла.

Здесь в Нацотборе снова возникли технические неполадки: с экрана пропала турнирная таблица. Ее не могли "вернуть" несколько минут, и оглашение результатов зрительского голосования ведущие поставили на паузу.

Тогда члены жюри предложили вести подсчет общих баллов (от жюри и зрителей) самим, чтобы не затягивать время. Но глава оргкомитета и член жюри Ярослав Лодыгин пожаловался на отсутствие ручки, чтобы вести записи. Члены жюри попросили кого-то в зале найти ручку. Так прошло еще несколько минут. Лодыгин пытался подсчитывать баллы в уме, без записей, а ему подсказывали сидящие в зале на концерте зрители.

Затем Тимур Мирошниченко вновь "изменил показания". Он заявил, что снова произошла ошибка, и на самом деле 2 балла получила все-таки группа Our Atlantic, 3 балла получил Barleben, а 4 балла - Cloudless.

После этого оглашение результатов зрительского голосования уже прошло без сбоев.

5 баллов зрители присудили певице Roxolana.

6 баллов получил Wellboy. 7 баллов - Alina Pash, а максимум (8 баллов) - группа Kalush Orchestra.

Таким образом, по сумме баллов от жюри и телезрителей победительницей Нацотбора на Евровидение стала Alina Pash. Она и представит Украину на Евровидении-2022 в Турине с песней "Тени забытых предков".

При этом непонятно, как могла произойти такая путаница с оглашением результатов зрительского голосования, ведь по идее правильные цифры должны были быть написаны в том самом конверте, который на сцене вскрыл ведущий. Этот конверт ему передала представительница компании, которая вела подсчет голосов.

Вот итоговые баллы финалистов (жюри+зрители) Нацотбора на "Евровидение" 2022:

Michael Soul - 2+1=3

Cloudless - 1+4=5

Our Atlantic - 5+2 =7

Barleben - 4+3=7

Roxolana - 3+5=8

Wellboy - 7+6=13

Kalush Orchestra - 6+8=14

Alina Pash - 8+7=15

Таким образом, в Нацотборе победила певица Алина Паш с песней "Тени забытых предков". Она и представит Украину на Евровидении-2022 в Турине.

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение.

Также "Страна" сообщала, что во время первого же выступления финалиста Нацотбора три раза пропадал звук.