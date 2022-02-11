Провал переговоров в Берлине

Вчера в Берлине состоялся новый раунд переговоров "Нормандской четверки" по Донбассу. Они затянулись на девять часов. Но именно поэтому куда сильнее обманули ожидания.

Это была вторая с 26 января встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также их французских и немецких коллег - политических советников лидеров стран Нормандского формата.

Но если предыдущая встреча в Париже вселяла осторожный оптимизм - впервые за долгое время было принято совместное заявление - то нынешний раунд общения политических советников завершился провалом.

Из брифингов Козака и Ермака можно сделать главный общий вывод - переговоры закончились провалом.

Ермак отказался сделать то, что обещал две недели назад - дать ответ на предложения «ЛДНР» по реализации Минских соглашений.

Ермак отказался даже упоминать об особом статусе Донбасса в итоговом документе (из-за чего его и не подписали).

Германия и Франция вопреки слухам и разговорам не оказывали какого-то сильного воздействия на украинские власти, чтоб побудить их выполнить Минские соглашения.

Когда будут какие-то дальнейшие шаги в Нормандском формате и по Минским соглашениям - непонятно. Все подвисло в воздухе.

Процесс снова зашёл в тупик. Украинские власти ещё раз продемонстрировали, что не намерены выполнять политическую часть Минских соглашений (что, впрочем, они и раньше не скрывали).

Теперь самое важное, что за этим последует.

Заявление Байдена сразу после окончания встречи советников, что американцам нужно немедленно покинуть Украину порождает тревожные ожидания.

Вернет ли Зеленский инвесторов

Владимир Зеленский продолжает попытки вернуть инвестиции в Украину. Вчера он собрал членов Европейской бизнес-ассоциации, чтобы объяснить им, что никаких угроз и препятствий для работы предпринимателей в нашей стране нет. "Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат", – заверил глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что страны Евросоюза и США являются друзьями Украины, которые объединяют усилия для ее поддержки. Правда, он не пояснил, почему совсем недавно украинская власть отбивалась от заявлений наших друзей, которые хором объявляли, что российское вторжение состоится со дня на день, и таким образом обваливали гривну.

Премьер Британии Борис Джонсон, кстати, продолжил делать это и вчера – правда, уже не столь однозначно, как ранее. Видимо, на него таки повлияла поездка в Киев, где Зеленский доходчиво объяснил, что вторжение идет еще с 2014 года и что украинцам об этом слушать уже не интересно.

Между прочим, на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации украинский президент рассказывал то же самое, в результате чего так и осталось непонятным – привлекал он инвестиции или отпугивал. Потому что фраза "что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года" в конечном итоге означает, что вложенные в Украину деньги потерять таки можно. И тот факт, что риск потерять их существует еще с 2014 года, вряд ли может успокоить.

В чем президенту не откажешь – так это в искренности. Поскольку 2014 год действительно является рубежом, начиная с которого риски для инвестиций в Украину значительно увеличились. И связано это не только с конфликтом на Донбассе (который все же является региональной угрозой), сколько с беспределом, который творят незаконные вооруженные формирования радикалов.

Истории о том, как подобные группировки отжимают бизнес (в том числе и бизнес иностранцев) становятся известными ежегодно. А многие так и остаются неизвестными. Причем в 2019 году ничего не изменилось, чему свидетельство – недавний вооруженный конфликт возле обменника криптовалют прямо в центре Киева.

Хотя, надо сказать, нынешняя власть внесла и собственную лепту в процесс отпугивания иностранных инвестиций. Произошло это год назад, когда для расправы с политическими и бизнес-конкурентами Банковая начала использовать санкции СНБО.

Так что теперь, узнав о внесудебных решениях по отжиму бизнеса, предприниматели вполне могут доверять словам Зеленского о том, что "главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат". Именно их уничтожение и является задачей власти номер один.

Киев обогнал Москву по ценам

Полбеды, что Украина стала некомфортным местом для бизнеса, но настоящая беда в том, что она стала еще и некомфортным местом для проживания обычных граждан. Согласно опубликованной вчера "Страной" информации, цены на продукты в Киеве сравнялись (а по отдельным позициям – и оказались выше) с московскими. Среди рекордсменов вновь оказалось подсолнечное масло, о котором еще недавно писали, что оно стоит дороже, чем в Польше.

Но речь тут даже не о Польше. Поляки, как известно, создали весьма льготный режим для производителей и реализаторов продуктов питания, благодаря чему их молочка часто оказывается в Украине дешевле украинской. А вот Москва – это город, который традиционно называли в числе самых дорогих городов мира. И вдруг оказалось, что Киев стал еще дороже Москвы.

Гордиться этим достижением, увы, нельзя. Хотя бы потому, что средняя киевская зарплата в два раза ниже московской. А если к этому прибавить еще и тот факт, что коммуналка и цены на бензин в России ниже украинской, то картина складывается и вовсе печальная для жителей украинской столицы.

Впрочем, не только для жителей украинской столицы. Безусловно, Москва живет намного лучше, чем большинство российских регионов, однако и Киев нельзя сравнить с черкасской глубинкой.

А потому следует констатировать, что при равенстве цен и более высокой коммуналке наши граждане с зарплатами даже выше среднего уровня выглядят бедными по российским меркам. А о тех, кто живет в Украине на среднюю зарплату (или, того хуже, на минимальную), лучше даже и не вспоминать.

Конгресс: война из-за санкций

Американский Конгресс раскололся по вопросу о санкциях против России на случай ее вторжения в Украину. Причем не стоит думать, что конгрессмены спорят о том, нужно вводить эти санкции или не нужно, – спор давно уже перешел в другую плоскость: как сообщил Bloomberg, Демократическая и Республиканская партии бьют горшки по поводу того, какие санкции нужно вводить и в какой момент.

Демократы придерживаются той же точки зрения, что и Белый дом: нужно дождаться самого "вторжения", а потом быстренько ввести санкции, которые ударят по финансовой системе России и по "Северному потоку - 2". А вот у республиканцев другое мнение: с финансовой системой действительно можно подождать, а вот "СП-2" следует обложить санкциями прямо сейчас.

И все эти споры являются наглядной демонстрацией того, что на самом деле санкционная политика Штатов имеет лишь косвенное отношение к Украине и возможному вторжению. Речь идет об экономических и политических интересах двух партий, которые весьма существенно расходятся.

Республиканцы бьют в ту же точку, в которую били и при Дональде Трампе. Их интересует не Украина, а ограничение возможностей России по поставкам газа в Европу. Потому что такое ограничение создает дополнительные возможности для "техасского клана" – традиционных спонсоров Республиканской партии в Конгрессе в лице Chevron, Energy Transfer Partners, Koch Industries, Exxon Mobil и Occidental Petroleum. Тем более что в условиях рекордного роста мировых цен на газ добыча внутри США снова стала очень прибыльным бизнесом.

В этом контексте понятно и нежелание демократов подбрасывать лишние миллиарды на поддержку конкурентов. Хотя, безусловно, тут свою роль играют и политические мотивы: администрация Джо Байдена уже год пытается наладить отношения с Берлином, и ее сторонники отлично понимают, что санкции против "СП-2" – это удар уже не столько по России, сколько по Германии.

Так что, как видим, конфликт весьма серьезный, и Украина в нем не задействована никаким образом. Просто для публики нужна впечатляющая обертка, которая позволяет ей думать, что речь идет о демократических ценностях.

Дожили: Лондон не признает Ростов русским

Западные политики зачастили не только в Киев, но и в Москву. Вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном в российскую столицу прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. И устроила там фурор.

После встречи с представительницей Туманного Альбиона ее российский коллега Сергей Лавров заявил, что у них состоялся разговор "слепого с глухим". Однако вовсе не выяснение того, кто был слеп, а кто глух, оказалось главной причиной того, что сделало итоговую пресс-конференцию незабываемой. Хитом дня оказалось заявление Лиз Трасс о том, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

После пресс-конференции глава британского МИДа призналась, что она ошиблась. Однако это не слишком утешило.

Конечно, давно известно, что во многих западных странах географию преподают таким образом, что большинство выпускников не находят на карте не только чужие государства, но и свои собственные.

Однако специфика международной политики все же предполагает, что ею занимаются люди, которые знают географию чуть лучше, чем выпускники "паблик скул". А в случае с Форин офис вообще по привычке ожидают, что им будут руководить люди с дипломами Кембриджа или Оксфорда. И у миссис Трасс диплом Оксфорда вроде бы есть – но его наличие, увы, не мешает делать ошибки школьного уровня.

И подобные ошибки заставляют задумываться о том, каким вообще является уровень международной политики, если ее делают такие государственные деятели.