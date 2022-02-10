Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сказала о непризнании суверенитета России над Ростовом и Воронежем потому что подумала, что глава МИД РФ Сергея Лавров говорит об Украине.

Об этом она сказала в интервью для РБК.

"В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", - сказала она.

Напомним, во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ответ на его вопрос, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью, Лиз Трасс заявила, что "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".

Также сообщалось, что Лавров резко высказался о переговорах с главой МИД Британии Трасс и сказал, что ему общение с Трасс напомнило разговор немого с глухим. Трасс фактически выдвинула ультиматум России, что у нее есть выбор или дипломатия, или продолжить наращивать число войск около границ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Британии находится в России с двухдневным визитом. Утро у министра началось с посещения Московского государственного университета, ректор показал ей макет кампуса.