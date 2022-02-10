Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании Борис Джонсон сообщил со ссылкой на разведку своей страны о перемещениях войск России у границ с Украиной, усомнившись в том, что Москва уже приняла решение о дальнейших действиях.

Об этом он заявил в четверг, 10 февраля, в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Все мы думаем, что решение еще не принято, но это совершенно не означает того, что совсем скоро не произойдет чего-то абсолютно катастрофического", - сказал Джонсон.

Он также добавил, что правительство Британии продолжает отслеживать ситуацию в Украине.

"Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней", - резюмировал премьер.

Напомним, ранее мы писали, что в Москве после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным началась его совместная пресс-конференция с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На ней Макрон признал наличие расхождений с президентом РФ и заявил, что "политика открытых дверей НАТО - это экзистенциальный вопрос". Макрон предложил "не повторять ошибок прошлого" и как бы начать с чистого листа.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложение провести новые переговоры, в том числе и о ситуации вокруг Украины.