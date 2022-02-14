Авиасообщение с Украиной продолжает сокращаться. 14 февраля Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) рекомендовала авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины.

Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос агентства РИА Новости.

"В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной", - заявил транспортный регулятор.

Напомним, уже несколько перевозчиков приостановило полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью, среди них - норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian и голландская авиакомпания KLM.

После объявления о прекращении авиаполетов над нашей страной из Украины сегодня начался настоящий массовый исход бизнес-джетов, которыми пользуются состоятельные люди. Они летят из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, на Кипр и в другие страны Евросоюза.

"Страна" подробно разбиралась, что теперь будет с авиасообщением и как украинцы, которые находятся за пределами родины, будут возвращаться домой.