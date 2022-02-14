На фоне недавних потрясений, которые коснулись украинских авиакомпаний, в SkyUp Airlines заявили о возобновлении продажи билетов на все рейсы и работе в штатном режиме.

Об этом идет речь на сайте компании.

"Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов — полеты в Украине остаются безопасными и защищенными", - комментирует генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Напомним, в нашей стране распространились слухи о том, что в понедельник, 14 февраля, международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над украинским государством.

В связи с этим Кабинет министров Украины утвердил решение выделить 16,6 миллиардов гривен на страховые гарантии для полётов в Украину, которые страховые компании готовились отменить с понедельника, что привело бы к закрытию авиасообщения с Украиной.

Между тем, "Страна" подробно рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.