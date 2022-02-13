Авиакомпания SkyUp сообщила, что страховщики уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования при полетах над Украиной. Это объяснили угрозой боевых действий.

Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом авиакомпания SkyUp официально подтвердила вчерашний эксклюзив "Страны" об отзыве мировыми страховыми компаниями гарантий на полеты над Украиной.

"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев из-за требований лизингодателя был вынужден совершить посадку не в Украине.

Пока же аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей", - говорится в заявлении компании.

Авиакомпания говорит, что временно прекратила продажу билетов с 14 по 16 февраля до разрешения ситуации.

Напомним, что страховые компании снимают гарантии на полеты над Украиной с 16.00 понедельника.

При этом в Мининфрастуктуры заявили, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение. Однако признали, что есть проблемы со страховыми компаниями, о которых писала "Страна".