Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию, что страховые компании отзывают с понедельника гарантии на полеты над Украиной, что может вызвать воздушную блокаду Украины. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"Скорее всего с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины", - написал Гончаренко.

Он уточнил, что собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим борта залетать в воздушное пространство Украины.

Напомним, что сегодня рейс "Фуншал-Киев" компании SkyUP был вынужден сесть в Кишиневе. 175 человек в Украину отвезут автобусы.

Также "Страна" писала, что авиакомпания KLM объяснила, почему решила временно прекратить полеты в Украину. Это решение руководство компании приняло исходя из скорректированных рекомендаций по полетам в опасные зоны. При этом когда будут возобновлены рейсы авиакомпании KLM в Киев пока неизвестно.