Авиакомпания KLM объяснила, почему решила временно прекратить полеты в Украину. Это решение руководство компании приняло исходя из скорректированных рекомендаций по полетам в опасные зоны. При этом когда будут возобновлены рейсы авиакомпании KLM в Киев пока неизвестно.

Об этом сообщает De Telegraaf.

"Выбор безопасных и оптимальных маршрутов — неотъемлемая часть нашей повседневной практики. KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года не летаем над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было принято решение не оставлять наш экипаж на ночь в Киеве, а немедленно лететь обратно", — объяснила пресс-секретарь компании Марьян Роземейер.

Ранее источник "Страны" на авиарынке сообщил, что уже в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. "Страна" писала, что на практике это означает "воздушную блокаду".

Первым рейсом, который не долетел до аэропорта в Киеве из-за "воздушной блокады" стал рейс "Фуншал-Киев" компании SkyUP , который был вынужден сесть в Кишиневе.

Это произошло, поскольку собственник самолета сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

В свою очередь перед этим крупные страховщики, разослали собственникам самолетов мира официальное письмо, что из-за соображений безопасности с 14 февраля перестает действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна. Страховые компании опасаются угрозы российского вторжения в Украину.