Авиакомпания Turkish Airlines позволила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы в Украину, намеченные на период с 13 по 28 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого авиаперевозчика в воскресенье, 13 февраля.

"В связи со сложившейся ситуацией в Украине пассажирам, купившим до 13 февраля 2022 года (включительно) авиабилеты на рейсы "Турецких авиалиний" в Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно), предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года", - говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что становятся все более настойчивыми слухи о том, что в понедельник, 14 февраля, международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.

В связи с этим Кабинет министров Украины утвердил решение выделить 16,6 миллиардов гривен на страховые гарантии для полётов в Украину, которые страховые компании готовятся отменить с завтрашнего дня, что привело бы к закрытию авиасообщения с Украиной.

Несколькими часами позже бюджетный комитет Рады согласовал проект утверждённых правительством изменений в бюджет для выделения дополнительных денег для страховых гарантий по перелётам.

Ранее мы писали о том, почему начали отменять авиарейсы в Украину и что теперь будет с полетами.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.