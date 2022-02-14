Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian на время приостанавливает полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщил норвежский телеканал ТV2 со ссылкой на представителя перевозчика Эсбена Тумана.

По его словам, в авиакомпании приняли такое решение на основе анализа ситуации с безопасностью.

"И решили временно не летать над Украиной", - заявил представитель норвежского лоукостера.

Как сообщалось, лизингодатели потребовали от авиакомпаний до 16:00 понедельника покинуть территорию Украины. Плюс к этому многие улетают опасаясь начала войны с Россией, начало которой в США анонсируют на 16 февраля.

Также мы писали о том, что Кабинет министров вчера созывал срочное заседание для решения проблемы с авиаперелетами над Украиной и улаживания взаимоотношений украинских перевозчиков со страховыми компаниями.

Кроме того, мы информировали, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

Ранее "Страна" детально рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.