Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.

Об этом сообщил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак на своей Facebook-странице в воскресенье.

В связи с этим уже с понедельника, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендовали не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, а также заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

"Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами!", - написал он.

Ранее мы писали, что авиакомпания SkyUp сообщила, что страховщики уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования при полетах над Украиной. Это объяснили угрозой боевых действий.

До этого "Страна" сообщала, что страховые компании снимают гарантии на полеты над Украиной с 16:00 понедельника.