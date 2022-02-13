Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал сегодня, 13 февраля, заседание Кабинета министров, на котором будут приняты некие решения для урегулирования возникшей проблемы, у авиаперевозчиков со страховыми компаниями, которые предупредили, что с понедельника, 14 февраля, не станут покрывать страховые риски по перелетам в Украину. Это означает, что с понедельника рейсы в Украину могут быть прекращены. Если не найдут какого-то решения вопроса.

Об заседании Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook.

"В течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты решений, которые помогут авиаперевозчикам решить вопросы во взаимоотношениях со страховиками", - говорится в сообщении.

Тимошенко добавил, что государство поддерживает украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании могли быть уверены, что с полетами в Украину нет никаких проблем.

По словам Тимошенко, заседание Кабмина состоится в 20.00 (по Киеву). Кроме того, сегодня же в 22.00 состоится заседание бюджетного комитета Рады.

Напомним, что по данным источника "Страны", в понедельник, 14 февраля, все авиасообщение Украины с внешним миром может быть заблокировано.

Ранее мы писали, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.