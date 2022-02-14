"Стране" стали известны подробности того, как украинские авиакомпании смогли решить вопрос со страховыми компаниями и лизингодателями о продолжении полётов, несмотря на требование отозвать суда из Украины до 16-00 сегодня.

По итогу удалось найти компромиссный вариант.

"Страховщики теперь ежедневно будут оценивать риски и давать свое заключение, можно ли следующие сутки летать в Украине. Пока сегодня дали разрешение - оно действует до завтрашнего дня, 14.00 по Лондону. Завтра сообщат, что дальше. Ну а кого из лессоров (лизингодателей) это не устраивает - самолеты на вылет", - сказал наш источник на авиарынке.

Некоторых лизингодателей такой вариант действительно не устроил, так как МАУ уже начала выводить самолеты из Украины.

А вот SkyUP договорилась. И сообщила, что она продолжает летать без изменений.

Кроме того, свою роль в том, что часть страховщиков и лессоров пошли на компромисс сыграло и решение Кабмина выделить Мининфраструктуры 16,6 млрд гривен для гарантирования полетов.

Деньги будут храниться на специальном счете Мининфраструктуры и использоваться для гарантий безопасности полетов для страховых компаний, перестраховщиков, лизингодателей и авиаперевозчиков. Но проблемы все равно будут. И они, как уже видно по МАУ, вынужденной перегнать часть бортов в Европу, уже начались.

Лариса Непочатова, главный специалист по страхованию в МАУ, написала в профильной Фейсбук-группе "Авиация Украины", что в любом случае страхование военных рисков для авиации уже не действует в нормальном режиме, а работает в режиме военной зоны.

"Что отсюда следует? Поскольку подавляющая часть техники авиакомпаний принадлежит лизинговым компаниям, а они требуют полноценного страхового покрытия, включая военные риски, то уже сейчас заботящиеся о сохранности своего имущества лизингодатели бомбардируют авиакомпании рекомендациями и требованиями заблаговременно увести принадлежащие им самолеты с "опасной территории". Поэтому, хотя страховка и действует, но авиакомпании не могут нормально работать", - отметила эксперт.

Денис Антонюк, в прошлом председатель Госавиаслужбы, считает, что полностью полеты не остановят, хотя и будет сокращение полетной сетки от европейских авиакомпаний.

"Все украинские компании имеют часть самолетов в собственности, и они сами будут принимать решения летать или не летать", - отметил Антонюк.

При этом, по его мнению, цены на перелеты могут сильно вырасти в цене, причем это не будет зависеть от авиакомпаний.

"Если страховка вместо 2 тысяч за рейс будет стоить 50 000 за рейс, то понятно, что билет не сможет стоить столько же, как сейчас", - написал Антонюк на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, авиакомпания Wizz Air начала рассылать пассажирам уведомления об изменениях в авиарейсах.

Также в "Украэрорухе" авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Черным морем.