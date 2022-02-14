Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя.

Об этом пишет специализированный сайт avianews.

Из аэропорта Борисполь на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика. Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.

Ситуация возникла из-за того, что страховые компании 12 февраля заявили о том, что перестанут с 16.00 14 февраля покрывать риски при полетах над Украиной на фоне паники в западных СМИ из-за возможного вторжения России. Из-за этого лизингодатели отзывают самолеты из Украины.

Напомним, еще вчера в Мининфрастуктуры заявили, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение. Однако признали, что есть проблемы со страховыми компаниями, о которых писала "Страна".

Мы также разобрались, что теперь будет с авиасообщением. И как украинцы, которые находятся за пределами страны, будут возвращаться домой.