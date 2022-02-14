МАУ начала массовый вывод самолетов из Украины
Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя.
Об этом пишет специализированный сайт avianews.
Из аэропорта Борисполь на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика. Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.
Ситуация возникла из-за того, что страховые компании 12 февраля заявили о том, что перестанут с 16.00 14 февраля покрывать риски при полетах над Украиной на фоне паники в западных СМИ из-за возможного вторжения России. Из-за этого лизингодатели отзывают самолеты из Украины.
Напомним, еще вчера в Мининфрастуктуры заявили, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение. Однако признали, что есть проблемы со страховыми компаниями, о которых писала "Страна".
Мы также разобрались, что теперь будет с авиасообщением. И как украинцы, которые находятся за пределами страны, будут возвращаться домой.