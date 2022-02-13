В Мининфрастуктуры заявили, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение. Однако признали, что есть проблемы со страховыми компаниями, о которых писала "Страна".

По этому поводу сегодня состоялось заседание с участием руководства Офиса президента, ГП "Украэрорух", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний.

Об этом Мининфраструктуры сообщило в Facebook.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", - говорится в сообщении.

Также в Мининфраструктуры уточнили, что сегодня по данному поводу состоялось специальное заседание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Также в министерстве признали проблемы со страховыми компаниями из-за которых некоторые владельцы самолетов предписывают, использующими их в лизинге компаниям, не заходить в воздушное пространство Украины.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис Президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, что в последние дни США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

На фоне информации о вторжении международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Украине.

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию, что страховые компании отзывают с понедельника гарантии на полеты над Украиной, что может вызвать воздушную блокаду Украины.