Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны на фоне "вторжения" Российской Федерации.

Об этом он сообщил агентству Reuters.

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокаду" - заявил Подоляк.

Ранее источник "Страны" на авиарынке сообщил, что уже в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. "Страна" писала, что на практике означает "воздушная блокада".

Первым рейсом, который не долетел до аэропорта в Киеве из-за "воздушной блокады" стал рейс "Фуншал-Киев" компании SkyUP, который был вынужден сесть в Кишиневе. Это произошло, поскольку собственник самолета сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

Кроме того, вчера голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.