По состоянию на воскресенье, 13 февраля, международные авиакомпании отменяют рейсы в Украине. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов в Киеве и Одессе.

Так, в Киеве в аэропорту "Борисполь" отменили прибытие рейса компании KLM (а также квота мест на нем других авиакомпаний).

Данные табло прилетов в "Борисполе" 13 февраля

Кроме того, были отменены и вылеты компании KLM из "Борисполя".

Данные табло вылетов в "Борисполе" 13 февраля

Также, как сообщили "Стране" пассажиры, был отменен сегодняшний рейс "Киев-Познань" от Rynair. Деньги за него пока не вернули.

В Одессе был отменен рейс в Варшаву от авиалинии LOT polish airlines.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию, что страховые компании отзывают с понедельника гарантии на полеты над Украиной, что может вызвать воздушную блокаду Украины.

Сегодня рейс "Фуншал-Киев" компании SkyUP был вынужден сесть в Кишиневе. 175 человек в Украину отвезут автобусы.

Также "Страна" писала, что авиакомпания KLM объяснила, почему решила временно прекратить полеты в Украину. Это решение руководство компании приняло исходя из скорректированных рекомендаций по полетам в опасные зоны. При этом когда будут возобновлены рейсы авиакомпании KLM в Киев пока неизвестно.