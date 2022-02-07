Стало известно, кто находился за штурвалом истребителя F-35C пятого поколения ВМС США стоимостью 100 миллионов долларов, рухнувшего в Южно-Китайское море при попытке сесть на палубу авианосца "Карл Винсон" (Carl Vinson). Это первая в женщина - пилот истребителей F-35 Кристин Мау.

Об этом сообщает Avia.pro со ссылкой на американские источники.

В 2015 году Мау стала первой и единственной в мире женщиной-пилотом F-35 после 16 лет полетов на F-15E Strike Eagle. По данным источников, злополучный полет 24 января, закончившийся крушением, был ее первый вылетом с палубы авианосца.

Сведения о том, что истребителем управляла женщина, средствам массовой информации предоставил один из членов экипажа американского авианосца "Карл Винсон", отметив, что женщина прошла полный курс обучения и успешно завершила программу обучения взлету с палубы и посадке на нее. Однако тот вылет оказался для нее первым с палубы настоящего боевого корабля.

Также в сети появилось новое видео самого момента крушения. На нем можно услышать, как с авианосца яростным криком отдают пилоту F-35 указания, вероятно, осознавая, что крушение истребителя неотвратимо.

За мгновения до фиаско Мау пытается выровнять истребитель относительно палубы, но совершенно безуспешно.

Командование ВМС США пока не комментирует подобные сведения.

Ранее "Страна" публиковала видео крушения, но оно было не полным - на нем не видно, как истребитель падает в море.

Также мы рассказывали, что с самолетами этого типа уже несколько раз случались проблемы. В 2018 году один такой истребитель потерпел крушение в штате Южная Каролина.