Истребитель F-35C пятого поколения ВМС США при попытке сесть на палубу авианосца "Карл Винсон" (Carl Vinson) рухнул в Южно-Китайское море.

Об этом 24 января сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота США.

Пилот самолета стоимостью около 80 миллионов долларов катапультировался, его спасли. Однако во время инцидента пострадали еще семь моряков.

"Пилот благополучно катапультировался из самолета и был подобран с помощью военного вертолета США. Пилот находится в стабильном состоянии. Семеро моряков были ранены: трем из них потребовалась медицинская помощь в клинике в Маниле на Филиппинах, еще четверым оказали медпомощь представители медперсонала на борту авианосца", - рассказали в ведомстве.

На флоте уточнили, что состояние трех пострадавших оценивается как стабильное. Из четырех моряков, получивших медицинскую помощь на борту, трое были отпущены без дополнительных медицинских манипуляций.

Причину происшествия с истребителем расследуют специалисты.

Палубный истребитель F-35C Lightning II (F-35 "Молния II") - один из представителей семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения американской фирмы Lockheed Martin.

С этими самолетами уже несколько раз случались проблемы. В 2018 году один такой истребитель потерпел крушение в штате Южная Каролина.

Год спустя оказалось, что F-35C не могут быть развернуты на авианосце "Джеральд Форд".

В ноябре прошлого года F-35 упал в море после взлета при выполнении штатного полета с борта авианосца "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth). А в начале января у истребителя, который принадлежит ВВС Южной Кореи, отказали шасси.