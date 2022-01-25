Правоохранители немецкого аэропорта Франкфурта-на-Майне провели крупную полицейскую операцию в связи с группой нетрезвых моряков из России и Украины, которые нарушали порядок на борту самолета и отказывались надеть маску.

Об этом сообщает пресс-служба федеральной полиции немецкого аэропорта, пишет Deutsche Welle.

Моряки летели авиарейсом в родные страны из столицы Намибии Виндхука с пересадкой в Германии

По данным полиции, другие пассажиры неоднократные просили их надеть защитные маски, но они отказывались. Кроме того, моряки совместно пили спиртные напитки, которые пронесли на борт самолета с собой и не обращали внимания на указания экипажа, а также приставали к стюардессам. Будучи еще в воздухе капитан вызвал федеральную полицию.

После посадки авиалайнера группу пьяных моряков из 32 человек, встретило много правоохранителей. В отношении них возбудили административные дела, 13 из них пришлось заплатить до 530 евро, еще трем, подозревающимся в домогательствах в отношении членов экипажа, - по 1030 евро.

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