Скандал разгорелся в самолете из Египта, который направлялся в Украину и должен был приземлиться в Харькове. Один из пассажиров внезапно начал курить вейп и при этом игнорировал замечания персонала авиалайнера. Так продолжалось пока его идиллию с электронной сигаретой не нарушила пассажирка, занимающая место в соседнем ряду.

"Ты, мужик, бл@дь. Хватит курить, я тебе эту соску в ж@пу засуну. Понял. Здесь дети находятся. Пид@рас. Отморозок. Нажрался, сиди спокойно", - эмоционально выразила свое недовольство женщина.

Инцидент попал на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как нетрезвый мужчина дымит вейпом в салоне самолета, не обращая внимания на окружающих. На грубую "критику" отреагировал спокойно, возмутился, что женщина использует мат и продолжил дымить.

Чем закончился инцидент не известно. Отметим, что в салонах самолетов курить запрещено.

Напомним, российский автомеханик повесился в самолете, в котором он возвращался из Египта.

Ранее "Страна" писала о том, что американка самоизолировалась в туалете самолета из-за коронавируса и провела там пять часов.

Также мы сообщали, что около границы Украины кружил "самолет судного дня" из авиапарка Путина.