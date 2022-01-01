Хоккеисты молодежных сборных России и Чехии (игроки до 20 лет) были сняты с самолета в Канаде за отказ надеть маски, нетрезвое состояние и курение. Команды должны были лететь из Калгари во Франкфурт.

Об этом сообщают российские и шведские СМИ.

Журналистка шведского издания SVT Мари Леманн на своей странице в Twitter 10 часов назад сообщила о том, что молодых игроков сборных России и Чехии не пустили во Франкфурт из-за их неподобающего поведения.

"И чешская, и российская команды Молодежного чемпионата мира были исключены из числа пассажиров. Их не пустят во Франкфурт. Причины - пьянство, курение и отказ от ношения маски", - написала Леманн.

Она также добавила, что "не все чешские и российские игроки вели себя неподобающим образом, но всех не пустили на борт самолета".

А источник издания "РИА Новости" рассказал о том, что чешских и российских хоккеистов сняли с рейса из Калгари, потому что они не соблюдали масочный режим. Кроме того, по словам информатора, у чехов с собой было пиво. Также источник добавил, что главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав при посадке на самолет.

В комментарии "РИА Новости" бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказал убеждение в том, что к хоккеистам молодежной сборной России применят жесткие санкции.

"Молодо-зелено. Бестолковые. Не думают головой, что представляют целую страну. Уверен, что в клубе к ним применят жесткие санкции. Наверное, с ними поговорят и как-то накажут. Когда молодые попадаются в первый раз, их надо наказывать по-страшному, чтобы они боялись потом подобное повторить", - сказал Крикунов.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии тому же "РИА Новости" также выразил необходимость жестко наказать хоккеистов за подобную провинность. Он считает, что их необходимо дисквалифицировать минимум на год.

"Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение… Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть всё прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте", - сказал Тихонов.

А вот главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил о том, что сцену со снятием игроков российской и чешской команд с авиарейса из Калгари СМИ притянули за уши.

"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", - сказал Зубов.

Между тем в распоряжении Telegram-канала "Mash" попало видео, которое снято в аэропорту Калгари. На нем в кадр попали члены персонала команды. которые едут с регистрации в новогоднем настроении.

Ранее мы писали о том, что 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о неучастии хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх следующего года в Пекине.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, который только стартовал в Канаде. Причина такого решения - распространение коронавируса среди участников турнира.