48-летний россиянин свел счеты с жизнью прямо в самолете, в котором он возвращался в Самару после отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе. Сразу после взлета мужчина закрылся в туалете и повесился на ремне от багажной сумки. Когда заподозрившие неладное стюарды открыли двери туалета и обнаружили тело самоубийцы, самолет экстренно посадили в Каире.

Местные медики констатировали смерть, но тело решили разу же отправить на родину в багажном отделении.

По данным российских СМИ, покончивший с собой мужчина - это 48-летний автомеханик Александр Докшин, который поехал отдыхать в Египет на свой день рождения.

"Летал он за границу дважды в год: один раз сам, другой - с семьей. В этот раз мужчина поехал в Шарм-эль-Шейх, но отравился там, даже лежал в больнице, но через два дня после выписки пришлось спешить на рейс в родную Самару", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что семья погибшего считает, что все случилось из-за пищевого отравления Александра в Египте. Не исключено, что он чувствовал себя настолько плохо, что не смог вытерпеть. У мужчины осталась жена и дочка, которая учится в 4 классе.

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