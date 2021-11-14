Вдова погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Алена записала первое обращение с момента гибели мужа. В нем она дала понять, что не верит в официальную версию о самоубийстве своего мужа и сказала, что ни она, ни ее сын не собираются заканчивать свою жизнь суицидом.

"В нашей семье за последние три месяца — три смерти. Все — молодые мужчины от 44-х до 50-ти лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электропроводка дома, в хорошем состоянии и исправны тормоза в машине, и ездим мы тоже очень аккуратно", - заявила вдова на видео.

Также она сказала, что ее сын не употребляет наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере.

"Еще раз повторю - жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся", - подытожила свое обращение Елена.

Напомним, ранее адвокат семьи сообщил о том, что жена погибшего рассказала, что в течение последнего месяца перед смертью ее мужа над их домом летали квадрокоптеры. При этом в последнюю неделю перед смертью Павлов боялся подходить к окнам дома и запрещал жене это делать, а также выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже.

Кроме того, в октябре Андрей Павлов, брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова, был найден мертвым у себя в квартире.

Также мы рассказывали о том, что несколько дней назад в Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата погибшего в августе мэра Павлова.

Подробно о нестыковках в официальной версии о гибели Константина Павлова мы рассказывали в нашем расследовании.