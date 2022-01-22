Самолет American Airlines, следовавший из Майами в Лондон, поднялся в небо и вернулся в место отправления из-за пассажирки, которая отказалась надеть защитную маску.

Об этом сообщает ВВС.

Американский самолет через час полета вернулся в аэропорт. На борту было 129 пассажиров, из которых одна женщина отказалась надевать защитную маску, пассажирка летела первым классом.

Авиакомпания сообщила, что рейс AAL38 со всеми пассажирами на борту вернулся в Майами, там его ждала полиция. Женщину 40 лет вывели из самолета и внесли в список лиц, которым запрещено летать с American Airlines до дальнейшего расследования.

Рейс развернулся примерно через час после вылета.

По сведениям Федерального авиационного управления, авиакомпании сообщили о почти 6 тыс. инцидентах с недисциплинированными пассажирами в 2021 году и о 151 инциденте за первые две недели 2022 года. В большинстве из них участвовали пассажиры, отказавшиеся носить маски.

Напомним ранее "Страна" писала, что российская балерина Анастасия Волочкова из-за категорического нежелания надевать защитную маску, устроила скандал в самолете, который прилетел в аэропорт Москвы с Мальдивских островов.

Также мы рассказали, что в Британии отменяют обязательное ношение масок.