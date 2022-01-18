Во вторник, 18 января, из-за непогоды в Киеве, львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Киев "("Жуляны").

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов" в Facebook.

В Жулянах не смогли приземлиться и полетели во Львов сразу пять самолетов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.

Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.

Ранее мы писали, что из-за сильной непогоды почти 1500 населенных пунктов в Украине остались без электричества. Спасатели предупредили украинцев о возможных перебоях с транспортом и электричеством из-за непогоды.

Кроме этого, сегодня в Украине ожидается сильный ветер, который будет достигать штормовых порывов.

"Страна" сообщала, что шквальный ветер повредил главную праздничную елку в Кропивницком. Сегодня, 18 января, коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Также в Киеве сильный ветер сдул крест длиной три метра с одного из куполов Софийского собора. Сейчас его доставили на экспертизу. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал.

В то же время в среду, 19 января, на Крещение, в Украине утихнет шквальный ветер. Кроме того, завтра ожидаются морозы до -15 градусов.