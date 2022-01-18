В среду, 19 января, на Крещение, в Украине утихнет шквальный ветер, который сегодня обесточил сотни населенных пунктов и повалил елку в одном из городов. Кроме того, завтра ожидаются морозы до -15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Наконец-то ветер в Украине ослабнет! Завтра, на Крещение. И даже появятся приличные, почти соответствующие празднику, морозы", - написала эксперт.

В ближайшую ночь столбики термометров покажут -4...-9 градусов, а на северо-востоке ожидается -10...-15. Днем в среду температура воздуха опустится до -2...-5 градусов, в Полтавской, Сумской, Харьковской будет -5...-8.

На дорогах Украины завтра ожидается гололедица.

В Киеве 19 января также будет не ветренная погода, осадков не предвидится. Ночью ожидается -8 градусов, днем ​​-1...-3. На дорогах столицы также будет гололедица, добавила синоптик.

Напомним, сегодня в Украине из-за снега, вьюг и ветра объявили штормовое предупреждение. Также в некоторых западных регионах продолжает сохраняться высокая снеголавинная опасность.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве зафиксировали рекордный за последние полтора века ветер.