Сегодня, 18 января, в Украине объявлен желтый (первый) уровень опасности из-за сильного ветра. В некоторых западных регионах продолжает сохраняться высокая снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и Укргидрометцентр.

"В связи со снегопадами и вьюгами 18 января на высокогорьях восточной части Закарпатской области ожидается и в Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении ГСЧС.

В то же время по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 15-24 метров в секунду.

Желтый (первый) уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погодных условий.

Напомним, утром 18 января в Украине шквальный ветер обесточил почти 350 населенных пунктов в десяти областях.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали рекордный за последние полтора века ветер. 14 января зафиксировали максимальную скорость ветра, которая достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч).