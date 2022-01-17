Несмотря на то, что вчера, 16 января в Украине стихал ветер, а также было солнечно во всех регионах, уже завтра, 18 января, синоптики прогнозируют кардинальную смену погодных условий: ожидается усиленный ветер до 7-12 м/с. по всей стране, а также осадки в виде снега в некоторый областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра, 18 января, в западных областях Украины температура воздуха ночью ожидается -2...-6 градусов, днем до -1...-3 градуса. Кроме того, во всех регионах западной части страны синоптики прогнозируют снеговые осадки. Солнечно будет только в Луцкой и Ровенской областях.

В северной части страны и в Киеве будет -3... -6 градусов ночью, днем синоптики прогнозируют -1...-4 градусов, а также снег.

Восточные регионы Украины также накроют снегопады. Синоптики сообщают, что ночью ожидается -1... -5 градусов, днем температура воздуха составит -1...-4 градуса.

Более теплая погода, конечно же, ожидается в южной части страны. Тут столбики термометров покажут ночью 0...-3 градусов, а днем воздух прогреется до -1...-1 градуса. Осадков не прогнозируется, однако солнца также не будет: все регионы южной части Украины ожидает пасмурная погода.

Прогноз погода на 18 января. Источник: meteo.gov.ua

Ранее мы писали, что из-за сильной непогоды почти 1500 населенных пунктов в Украине остались без электричества.

Мы также сообщали о том, что шквальный ветер, который пронесся по Украине 14 января, вызвал "ёлкопад" на севере и в центре страны, срывал флаги и баннеры на востоке и западе, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.