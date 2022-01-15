Украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов
На станции "Академик Вернадский" за последние несколько недель выпало рекордное количество снега. Украинские полярники откапывают здания, покрытые снежным покровом, глубина которого достигает трех метров.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
"Помните, мы рассказывали в декабре, что несмотря на начало антарктического лета под станицей "Академик Вернадский", частота метели и уровень снежного покрова стали рекордным за последние 20 лет? В частности, 24 и 25 декабря его рост был самым высоким - аж 3 метра! С Нового года снегопады почти прекратился, но теперь нашим полярникам нужно выкопать всю инфраструктуру станции", - говорится в сообщении.
В научном центре также добавили, что полярники и участники сезонной экспедиции уже несколько недель очищают территорию "Вернадского" от снега.
"Почти откопали жилой дом, часовню и проход ко второму причалу Джету. Также для проведения плановых работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию вблизи переселения дизельных грузовиков, участок за свалкой для ее расширения, место прокладки нового топливного провода и фундамент крана для его гидроизоляции", - добавили в научном центре.
Отмечается, что к работе присоединились французские гости, которые недавно прибыли на станцию "Академик Вернадский" проводить исследование.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские ученые, которые в составе научной экспедиции находятся в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский", записали поздравление ко Дню Независимости. На видео было видно, как много снега выпало на тот момент, в канун Нового 2022 года.
Мы также сообщали о том, что украинские полярники опубликовали видео, где пингвины организованными шеренгами идут к океану, чтобы полакомиться рыбой. Биолог Артем Жулай объяснил, почему именно таким способом пингвины добывают себе еду.