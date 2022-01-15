На станции "Академик Вернадский" за последние несколько недель выпало рекордное количество снега. Украинские полярники откапывают здания, покрытые снежным покровом, глубина которого достигает трех метров.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Помните, мы рассказывали в декабре, что несмотря на начало антарктического лета под станицей "Академик Вернадский", частота метели и уровень снежного покрова стали рекордным за последние 20 лет? В частности, 24 и 25 декабря его рост был самым высоким - аж 3 метра! С Нового года снегопады почти прекратился, но теперь нашим полярникам нужно выкопать всю инфраструктуру станции", - говорится в сообщении.

В научном центре также добавили, что полярники и участники сезонной экспедиции уже несколько недель очищают территорию "Вернадского" от снега.

"Почти откопали жилой дом, часовню и проход ко второму причалу Джету. Также для проведения плановых работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию вблизи переселения дизельных грузовиков, участок за свалкой для ее расширения, место прокладки нового топливного провода и фундамент крана для его гидроизоляции", - добавили в научном центре.

Отмечается, что к работе присоединились французские гости, которые недавно прибыли на станцию "Академик Вернадский" проводить исследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские ученые, которые в составе научной экспедиции находятся в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский", записали поздравление ко Дню Независимости. На видео было видно, как много снега выпало на тот момент, в канун Нового 2022 года.

Мы также сообщали о том, что украинские полярники опубликовали видео, где пингвины организованными шеренгами идут к океану, чтобы полакомиться рыбой. Биолог Артем Жулай объяснил, почему именно таким способом пингвины добывают себе еду.