Украинские полярники опубликовали видео, где пингвины организованными шеренгами идут к океану, чтобы полакомиться рыбой. Биолог Артем Жулай объяснил, почему именно таким способом пингвины добывают себе еду.

Об этом Национальный антарктический научный центр рассказывает у себя на странице в Фейсбуке.

По словам биолога, в воде на пингвинов нападают хищники: чаще морские барсы, реже косатки. Если идти за едой в группе, риск для каждой птицы меньше, чем если бы она кормилась в одиночку. Ведь пока леопард кого-то схватит, другие спокойно съедят свою добычу. Также пингвины часто толкают друг друга, потому что первый больше всего рискует стать жертвой. Иногда они могут задерживаться на берегу до получаса, пока самые смелые погружаются в океан, потом за ними массово мчатся другие. Но в то же время, в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда. Для этого они начинают плавать кругами возле хищника, чтобы тот открыл челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали посетителей зоны отчуждения ЧАЭС не прикармливать хищных зверей.

Также мы писали, что у субантарктических пингвинов, обитающих возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, впервые за сезон самки отложили яйца.