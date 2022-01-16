В воскресенье, 16 января, на всей территории Украины после минувших локальных снегопадов синоптики прогнозируют отсутствие осадков, а также умеренный ветер и небольшие морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в субботу, 15 января.

В западных областях Украины температура воздуха ночью ожидается -3...-6 градусов, днем -1...+3 градусов. Ветер умеренный, 5-10 м/с.

В северной части страны и в Киеве столбики термометров покажут -2... -5 градусов ночью, днем синоптики прогнозируют -1...+1 градусов.

В восточных регионах Украины ночью ожидается -3... -5 градусов, днем температура воздуха составит -1...+1 градусов.

В южной части страны столбики термометров покажут ночью 0...-3 градусов, а днем воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 16 января. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что на перевалах Прикарпатья из-за резко ударивших морозов развернули пункты обогрева.

Также мы писали, что из-за сильной непогоды почти 1500 населенных пунктов в Украине остались без электричества.

Кроме того, мы информировали, что 14 января из-за мощного ветра (25-34 м/с) в большинстве регионов Украины был объявлен оранжевый (второй) уровень опасности.