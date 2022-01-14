В Киеве 14 января на улицах сильный ветер и снег, из-за мощного ветра объявлен оранжевый (второй) уровень опасности. По улице Дегтяревская, 28 упало дерево, это стало причиной задержки трамваев.

Об этом сообщает Киевпасстранс в своем Telegram.

В Киеве была задержка движения трамваев №14 и №15.

На место падения дерева была направлена ответственная служба столицы.

В большинстве регионов Украины сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Также по всей Украине гололедицы первого, желтого уровня опасности.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине, кроме резкого потепления, ожидается очень ветренная погода. По всей стране синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. По данным синоптиков, сильный ветер продержится в областях и сегодня, и завтра, 15 января. На дорогах ожидается гололедица.

Также мы рассказывали, по словам директора климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020 год. Это произойдет из-за поднятия на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана.