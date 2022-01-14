В Киеве заметили мужчину, который гуляет с пернатым питомцем на поводке.

Правда, питомец этот у него очень необычный - это голубь. Птица ведет себя очень спокойно, вероятно это не первая подобная прогулка.

Соответствующее видео появилось в Youtube в пятницу, 14 января.

На кадрах видно мужчину, который ходит по заснеженной улице с голубем на поводке. Птица спокойно прогуливается, как-будто давно привыкла к подобным выходам в свет. Мужчина неторополиво шагает по снегу и в конце видео заходит в подъезд. Обычная ситуация.

Напомним, несколько лет назад прохожие заметили на улицах Москвы зеленого голубя и сделали видео с уникальной птицей. Зеленое оперение у птицы было на голове и части крыльев, частично же голубь был белым. Ветеринары сообщили, что птицы могут менять пестрый летний окрас на зимний белый, но ни один вид, проживающий в Москве, не меняет окрас на зеленый.

Также сообщалось, что весной прошлого года в Украину хотели контрабандой пронести двадцать спортивных голубей из Российской Федерацией. Птиц пытались провезти в картонных коробках.