Утром в пятницу, 14 января, в Киеве, на улице Сырецкой, произошел провал асфальта. В связи с этим движение троллейбусов задерживается.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в своем Telegram-канале.

В частности, задерживается движение троллейбусов №5 по вышеупомянутой улице - на разворотном кольце. Сейчас он курсирует к проспекту Свободы.

На место происшествия уже направили ответственную служба города.

Напомним, в столице часто проваливается асфальт. В частности, в октябре прошлого года образовался масштабный провал асфальта на проспекте Алишера Навои. Движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной было перекрыто.

Кроме того, мы сообщали, что в декабре прошлого года в Киеве провалился асфальт на одной из улиц. Огромная яма обнажила подвал здания начала ХХ века - памятника архитектуры местного значения.

Также мы писали о том, как в Киеве из-под нового асфальта забил гигантский фонтан кипятка. Из-за пара была нарушена видимость на расположенной в непосредственной близости дороге. Клубы пара поднимались высоко в небо, очевидцы публиковали видео.