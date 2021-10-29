В Киеве, на проспекте Алишера Навои, образовался масштабный провал асфальта. Движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной перекрыто.

Об этом сообщает в Telegram Киевская патрульная полиция в пятницу, 29 октября.

По информации пользователей соцсетей, в результате провала асфальта на автодороге образовалась пробка.

В Киеве на проспекте Навои произошел провал асфальта. Источник: Telegram/патрульная полиция Киева

Ранее "Страна" сообщала, что в Северодонецке, который на сегодняшний день является административным центром Луганской области, крупную яму на дороге возле стоматологии заполнили слепками челюстей.

Также мы информировали, что очередной масштабный прорыв теплотрассы образовался в Киеве на улице Скляренко в пятницу, 29 октября. На месте ЧП бил фонтан горячей воды и из-за пара нарушена видимость на расположенной в непосредственной близости дороге.

Кроме того, мы писали, что летом в центре Житомира грузовик провалился под землю по самую кабину. Инцидент произошел рядом с жилой высоткой, на пешеходной зоне.