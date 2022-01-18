Утром во вторник, 18 января, в Киеве на станции метро "Позняки" образовалось огромная очередь из пассажиров. В работе наземного общественного транспорта столицы произошел сбой.

Об этом сообщает "Сегодня".

На станции "Позняки" в очередях к турникетам выстроились толпы людей. При этом в метрополитене говорят, что увеличение пассажиропотока связано с часом пик.

Вместе с тем, в работе наземного общественного транспорта произошел сбой, сообщает "Киевпасстранс".

Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на Площади Шевченко по техническим причинам.

Также трамваи №11, 12, 16, 19 на улицах Кирилловской и В. Хвойки в направлении станции метро "Героев Днепра" двигались в измененноом графике. Задержки происходили по техническим причинам.

Кроме того, задерживалось движение трамваев №1 и №3 на станции "Национальный авиационный университет" из-за того, что пассажиру стало плохо. Сейчас транспорт курсирует по графику.

Напомним, ранее спасатели предупредили украинцев о возможных перебоях с транспортом и электричеством из-за непогоды. Сегодня шквальный ветер обесточил почти 350 населенных пунктов.

Также мы писали, что во вторник в Украине ожидается сильный ветер, который будет достигать штормовых порывов.