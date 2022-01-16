В понедельник и вторник, 17-18 января, в Украину вернется сильный ветер, который будет достигать штормовых порывов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В Карпатах ветер будет западным с переходом на северо-западный. Он принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом.

В зоне фронта выпадет мокрый снег, будут наблюдаться вьюги.

Осадки завтра, 17 января, возможны везде в Украине - сначала на Западе, затем, вместе с фронтом, снег постепенно выпадет повсюду. Однако, в южной части Украины будет больше прояснений, чем осадков.

Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться вблизи нуля, на юге предполагается +3...+7 градусов тепла.

В Киеве завтра-послезавтра снова ожидается сильный штормовой ветер.

"Оденьтесь на работу плотнее. Если не собираетесь брать автомобиль, посмотрите сегодня, где он стоит, чтобы на него не упало ничего тяжелого", - пишет Диденко.

В понедельник в Киеве пойдет снег, мокрый снег, а также возможна метель. В ближайшую ночь ожидается до -3 градусов, скользко, а завтра днем ​​будет около нуля.

18 января в столице похолодает на несколько градусов, удержится сильный ветер.

"Зима, видно, выпила немного лишнего, святая же! - бушует, прыгает, швыряется атмосферным давлением, снегом, градусами и скоростью ветра. Главное, что предупреждает", - подытожила Диденко.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 14 января, в Святошинском районе Киева в результате сильного ветра упало дерево, это уже второй случай за день. После падения большого дерева пострадали три человека. Один погиб.

Как выяснилось, дерево раздавило автомобиль "Peugeot", в результате чего погиб водитель авто, пожилой отец одного из жителей высотки по улице Верховинной. На месте еще один автомобиль, который принял на себя удар рухнувшего дерева, принадлежит семье главного дирижера Национального симфонического оркестра Украины и народного артиста Украины-Владимира Сиренко, который живет в доме неподалеку.