"Страна" сообщала о трагедии на улице Верховинной в Святошинском районе, случившейся в минувшую пятницу, где от порывов шквального ветра упало огромное дерево и раздавило автомобиль с людьми.

Как выяснилось, в раздавленном автомобиле "Peugeot" погиб пожилой отец одного из жителей высотки по улице Верховинной - Олега В. Как написал в домовой группе в Facebook сам сын погибшего в тот злополучный вечер пятницы они как раз уехали в горы и отец с мамой их провожали:

"Вечером папа провожал нас на вокзал. По дороге выслушал, заученный наизусть, стих одной из внучек. Послушал как вторая в очередной раз выхвалялась своим невероятным выступлением на танцевальном конкурсе. Потом пожурил, чтоб мы берегли себя в горах, отвез мою машину под дом, пересел в свою. И ушел...Произошедшее невозможно ни спрогнозировать, ни, почти, предотвратить".

Сын погибшего также поблагодарил соседей за помощь:

"Дорогие соседи, я хочу высказать огромную благодарность Вам! Вы оказались рядом тогда, когда я был еще далеко. Возможно вы стали теми, чьи действия, все таки, спасли мою маму! Мы очень надеемся что врачи смогут поставить ее на ноги".

Жену погибшего доставили в больницу с переломами. По предварительным данным ее жизни ничего не угрожает, но предстоит операция и длительная реабилитация.

Местные жители двух высоток на Верховинной 35 и 37 предполагают, что жизнь женщине спасло то, что массивное дерево упало на еще один автомобиль вместе с "Peugeot" погибшего и вероятно из-за этого вес ствола распределился и на другую машину.

Как мы выяснили, на месте еще один автомобиль, который принял на себя удар рухнувшего дерева, принадлежит семье главного дирижера Национального симфонического оркестра Украины и народного артиста Украины-Владимира Сиренко, который живет в доме неподалеку.

Ездила на этом автомобиле его супруга - Евгения, профессиональная скрипачка, также играет в Национальном оркестре и преподает в музыкальной академии им.Лысенко.

Кроме того, получили повреждения от оборванных проводов и рухнувшего бетонного столба еще 13 автомобилей местных жителей. Люди собираются подавать коллективный иск на чиновников, допустивших трагедию.

Злополучное дерево росло на территории, относящейся к соседней улице Ивана Крамского за забором где находятся частные гаражи и здание отдела ведения Госреестра избирателей Святошинской РГА.

Не исключено что за состоянием зеленых насаждений должны были следить именно чиновники Святошинской администрации. По факту гибели пожилого киевлянина и травмирования его жены полиция завела уголовное производство, не исключено что вопросы возникнут к госслужащим, ответственным за состояние деревьев в этом месте.

Ранее "Страна" писала, что в пятницу в Украине был сильный ветер и снег, а на улицах украинской столицы - настоящая пурга. В большинстве регионов Украины объявили оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Также по всей Украине были гололедицы первого, желтого уровня опасности.

Мы также сообщали о подробностях с места гибели водителя авто под упавшим от ветра деревом.