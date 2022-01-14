В пятницу, 14 января, в Святошинском районе Киева в результате сильного ветра упало дерево, это уже второй случай за день. После падения большого дерева пострадали три человека. Один погиб.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщение о падении дерева, которое повалило также электроопоры, поступило в 20:47. На место выехали спасатели "Киевской службы спасения" и ГУ ГСЧС Киева.

В результате падения дерева на машину пострадали три человека. Пострадавших достали из машины, но мужчина водитель Peugeot погиб от полученных травм на месте. Женщину-пассажира Peugeot с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. О состоянии третьего человека не сообщается.

Всего в результате инцидента повреждения получили сразу 14 автомобилей.

Напомним ранее "Страна" писала, что в Украине сильный ветер и снег, на улицах украинской столицы - настоящая пурга. В большинстве регионов Украины сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Также по всей Украине гололедицы первого, желтого уровня опасности.

Также мы писали, что в Украине попали в ДТП три пассажирских автобуса, водитель ВАЗа сгорел заживо после столкновения его авто с пассажирским автобусом "Эталон".