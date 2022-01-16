Сотрудники Государственной службы спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины после воскресного погодного затишья предупредили, что в понедельник, 17 января, в стране ожидаются сильные порывы ветра, которые могут повлиять на работу транспорта, предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 16 января.

По информации спасателей, 17 января ночью в западных и северных областях и днем ​​в Украине прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с, что соответствует первому - желтому - уровню опасности.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях спасателями установлен второй - оранжевый - уровень опасности в связи с порывами ветра днем 25-28 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили в ГСЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине упадет, на Крещение синоптики прогнозируют морозы.

Также мы писали, что на перевалах на Прикарпатье, где ночью ударили 15-градусные морозы, организовали пункты обогрева.