Шквальный ветер, который уже оставил без света около 350 населенных пунктов, повредил главную праздничную елку в Кропивницком. Сегодня, 18 января, коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Об этом сообщает Zlatopil.

По данным местного издания, коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды, а также расчищают площадь Героев Майдана от снега, который засыпал город прошлой ночью.

Ранее мы писали, что сегодня в Украине из-за снега, вьюг и ветра объявили штормовое предупреждение. Кроме того, в некоторых западных регионах продолжает сохраняться высокая снеголавинная опасность.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали рекордный за последние полтора века ветер. Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равняется 25 м/с и удерживался ранее с 20 марта 1881 года.

Кроме того, мы писали, что шквальный ветер, который пронесся по Украине 14 января, вызвал "ёлкопад" на севере и в центре страны, срывал флаги и баннеры на востоке и западе, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.

Сегодня, 18 января, синоптики прогнозируют усиленный ветер по всей стране, а также осадки в виде снега в некоторых областях Украины. Солнечно будет только в Волынской и Ровенской областях.