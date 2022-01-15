В Житомирской области водитель элитного авто не справился с управлением и снес столб.

Об этом сообщает dtp.kyiv.ua в Facebook

Дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Коростень. По предварительной информации, автомобиль Ford Mustang занесло на заснеженной дороге, в результате чего он влетел в столб.

На видео можно заметить, что машина врезалась в электроопору стороной водителя, однако обошлось без пострадавших.

На месте работали правоохранители для выяснения обстоятельств инцидента.

Под Киевом водитель элитного авто не справился с управлением. Источник: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на въезде в Одессу фура снесла легковушку, а затем ее разорвало на куски при ударе об электроопору.

Также мы писали, что в Кривом Роге пьяный военный прокурор на Lexus протаранил остановку транспорта.

Кроме того, "Страна" информировала, что под Винницей, в ночь с 13 на 14 декабря 2021 года, пьяный полицейский за рулем BMW устроил ДТП. Он вылетел на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

