В Киеве сильный ветер сдул крест длиной три метра с одного из куполов Софийского собора. Сейчас его доставили на экспертизу. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кресты на Софии, ныне венчающие ее купола, всего 40 лет. По словам заместителя гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадима Кириленко, если соблюдать технологию, то они могут стоять вечно. Однако, по его словам, реставраторы то ли – действительно спешили, то ли допустили ошибку: основу крестов, черный металл, обернули медью.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", – объясняет он.

Заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" по культурно-просветительской деятельности Кира Петрачек расскал, что если синоптики прогнозируют ветер, то закрепляют все, что реально закрепить.

"На куполах, к сожалению, это невозможно предупредить", – говорит она.

На данный момент купола и кресты обследуют. В случае необходимости кресты, которые могут представлять опасность для посетителей и работников музея, снимут. Они будут ждать лета, когда можно будет начать реставрацию.

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