В четверг, 13 января, отправляется в рейс первый самолет из Украины в Казахстан после массовых погромов и протестов в стране.

Об этом свидетельствуют данные на информационном табло киевского аэропорта "Борисполь".

Там есть две отметки о рейсах в Нур-Султан, оба вылетают в 21:50. Один самолет авиакомпании МАУ, другой - Air Astana.

Напомним, в начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на газ. Они переросли в беспорядки. 5 января на фоне протестов прекратил работу аэропорт в Актау. Кроме того, власти Казахстана приостанавливали работу аэропорта в Алматы до 10 января. В страну по просьбе президента ввели миротворческий контингент ОДКБ. 11 января Токаев объявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен и анонсировал вывод миротворцев.

"Страна" писала о том, что сегодня, 13 января, из Алматы уже выводят миротворцев ОДКБ, аэропорт города возобновил работу и принял первый международный рейс.

О том, что сейчас происходит в Казахстане после массовых акций протеста мы рассказывали в отдельном материале.