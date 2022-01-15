В Харькове дошло до суда дело о крушении Ан-26 на аэродроме Чугуева. Тогда погибли 25 курсантов, которые находились вовремя учебного полета на борту.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников. Их обвиняют в нарушении правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

На скамью подсудимых попадут бывшие командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, которые не обеспечили безопасность полетов.

Досудебное расследование провели следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 сентября 2020 года. Тогда погибли почти все, кто был на борту - 26 человек. Большинство из них были курсанты-летчики. Чудом спасся лишь один из них.

Одной из причин крушения назвали выполнение полетов конвейерным способом ради экономии топлива. Из-за этого вовремя не распознали неисправность.