В Пентагоне подтвердили подлинность разлетевшихся по медиа и социальным сетям фото и видео новейшего истребителя F-35, который на этой неделе упал в Южно-Китайское море после неудачной попытки сесть на палубу авианосца.

Видео, о котором идет речь, якобы было снято с палубы корабля. Перед ударом также был момент катапультирования.

Примечательно, что на обнародованных материалах нет момента падения в воду. Однако, Пентагон подтверждает крушение.

При этом американский пилот катапультировался из падающего самолёта и выжил.

"Видео и фото... были сделаны на борту (авианосца) "Карл Винсон" во время крушения. Расследование инцидента продолжается", - говорится в заявлении 7-го флота США, которое цитирует специализированное издание Navy Times.

Американцы сейчас пытаются поднять со дна самолет пятого поколения, опасаясь, что иначе тот, со всеми своими секретами, достанется китайцам.

Ранее мы писали, что с этими самолетами уже несколько раз случались проблемы. В 2018 году один такой истребитель потерпел крушение в штате Южная Каролина.

В ноябре прошлого года F-35 упал в море после взлета при выполнении штатного полета с борта авианосца "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth). А в начале января у истребителя, который принадлежит ВВС Южной Кореи, отказали шасси.