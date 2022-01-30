Упал в Южно-Китайское море. Появились фото и видео крушения новейшего истребителя F-35 ВМС США
В Пентагоне подтвердили подлинность разлетевшихся по медиа и социальным сетям фото и видео новейшего истребителя F-35, который на этой неделе упал в Южно-Китайское море после неудачной попытки сесть на палубу авианосца.
Видео, о котором идет речь, якобы было снято с палубы корабля. Перед ударом также был момент катапультирования.
Примечательно, что на обнародованных материалах нет момента падения в воду. Однако, Пентагон подтверждает крушение.
При этом американский пилот катапультировался из падающего самолёта и выжил.
"Видео и фото... были сделаны на борту (авианосца) "Карл Винсон" во время крушения. Расследование инцидента продолжается", - говорится в заявлении 7-го флота США, которое цитирует специализированное издание Navy Times.
Американцы сейчас пытаются поднять со дна самолет пятого поколения, опасаясь, что иначе тот, со всеми своими секретами, достанется китайцам.
F-35C Ramp Strike pic.twitter.com/5zTyMcXKT9— PhantomUtku (@phantom_utku) January 28, 2022
Ранее мы писали, что с этими самолетами уже несколько раз случались проблемы. В 2018 году один такой истребитель потерпел крушение в штате Южная Каролина.
В ноябре прошлого года F-35 упал в море после взлета при выполнении штатного полета с борта авианосца "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth). А в начале января у истребителя, который принадлежит ВВС Южной Кореи, отказали шасси.