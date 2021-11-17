Британский истребитель с авианосца Queen Elizabeth рухнул в Средиземное море
Британский истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании. Также добавили, что пилот успел катапультироваться и выжил.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
"Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль, начато расследование, поэтому на данный момент было бы неуместно делать дальнейшие комментарии", - говорится в сообщении Минобороны королевства.
Других подробностей инцидента не привели.
Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас он является самым большим военным кораблем за всю историю Королевского ВМФ.
Его водоизмещение - 65 тысяч тонн, длина - 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей. Стоимость авианосца составляет 3,1 млрд фунтов стерлингов.
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