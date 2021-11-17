Британский истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании. Также добавили, что пилот успел катапультироваться и выжил.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль, начато расследование, поэтому на данный момент было бы неуместно делать дальнейшие комментарии", - говорится в сообщении Минобороны королевства.



Других подробностей инцидента не привели.





Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас он является самым большим военным кораблем за всю историю Королевского ВМФ.



Его водоизмещение - 65 тысяч тонн, длина - 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей. Стоимость авианосца составляет 3,1 млрд фунтов стерлингов.

Ранее "Страна" писала о том, что крупнейший авианосец Британии "Королева Елизавета" дал течь спустя месяц после спуска на воду.

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